В Башкирии 19 тысяч человек остались без электричества

В Бурзянском районе Башкирии зафиксирована авария с электропроводами. На высоковольтную линию ВЛ-110 кВ упало дерево, чем спровоцировало авариное отключение энергоснабжения.

Как сообщает ИА «Башинформ», в зону отключения попали более 30 населенных пунктов Бурзянского района и более 20 – Белорецкого. В общей сложности без электроэнергии остались 19 тысяч человек.