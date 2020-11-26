В Башкирии 19 тысяч человек остались без электричества

В Бурзянском районе Башкирии зафиксирована авария с электропроводами. На высоковольтную линию ВЛ-110 кВ упало дерево, чем спровоцировало авариное отключение энергоснабжения.
Как сообщает ИА «Башинформ», в зону отключения попали более 30 населенных пунктов Бурзянского района и более 20 – Белорецкого. В общей сложности без электроэнергии остались 19 тысяч человек.
На место инцидента оперативно прибыли шесть аварийных бригад. Уже через четыре часа после ЧП все работы были завершены. Во всех домах электроснабжение было восстановлено в полном объёме.