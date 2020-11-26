В России выявили более 25,4 тысяч зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Так, вновь был побит суточный рекорд по новым зараженным.

За сутки зарегистрировали ещё 25 487 человек с коронавирусом. За всё время пандемии выявлено уже 2 187 990 зараженных. При этом одновременно болеют 464 436 человек.