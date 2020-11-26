В Уфе осудят виновных в падении футбольных ворот на девочку

В 2017 году в селе Жуково Уфимского района на 12-летнюю девочку упали футбольные ворота. Ребёнок с тяжёлыми травмами был госпитализирован. Виновники в случившемся предстанут перед судом. Об этом рассказала пресс-служба Следкома Башкирии.

Следствие выяснило, что в 2016 году была построена многофункциональная детская площадка на территории школы в селе. При передаче площадки на баланс школы не были проведены все необходимые проверки. Оказалось, некоторые элементы были установлены в нарушении с необходимыми требованиями. Именно это привело к трагедии.

После падения ворот 12-летняя школьница была госпитализирована. Ребёнок впал в кому на два месяца, пережил операцию и, к счастью, остался жив. Однако девочке была присвоена инвалидность.