В Башкирии доверчивый парень стал жертвой секс-шантажа

25-летний парень стал жертвой секс-шантажа. Неизвестная девушка, с которой молодой человек вступил в общение в интернете, решила обогатиться за счёт кавалера. Подробности истории рассказала пресс-служба МВД по РБ.

Житель Белорецкого района начал общение с приятной девушкой в социальной сети. Милая собеседница вошла в доверие парня, они созвонились по видеосвязи, а после их общение приняло сексуальный характер. Но вскоре девушка стала требовать от парня 10 тысяч рублей, угрожая, что опубликует интимную информацию парня.