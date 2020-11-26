Экстремал из Башкирии проплыл километр в ледяной воде

Башкирский спорстмен-экстремал Андрей Саженков принял участие в «Черноморской эстафете Победы», протяженностью 555 километров.

Она приурочена к 75-летнему юбилею победы в ВОВ. 30 спортсменов из 15 городов России, Белоруссии и Казахстана проплыли «на руках» без гидрокостюмов расстояние от Новороссийска до Севастополя за 18 дней.

По ходу маршрута участники высаживались в местах боевой славы, а на финише, к которому наш земляк пришел первым, всех наградили залотыми медалями. Андрей Саженков единственный спортсмен-экстремал республики, преодолевший в ледяной воде 1 километр без гидрокостюма на официальном международном соревновании.