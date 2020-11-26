В Башкирии неизвестный устроил стрельбу у жилого дома

Жители Уфимского района стали свидетелями жуткого происшествия. Неизвестный утроил стрельбу прямо у жилого дома. Очевидцы рассказали о произошедшем в социальных сетях.
Инцидент произошёл в жилом комплексе Михайловка Green Place. Жильцы соседних домов отметили, что неизвестные кричали, ругались, стреляли из пистолета. Несмотря на шлагбаум и охрану, на территорию комплекса может заехать любой желающий. Это всегда напрягало жильцов, но после такой шумной ночи они действительно переживают за свою жизнь.
Очевидцы призвали полицию обратить внимание на произошедшее, чтобы не допустить трагического завершения случившегося.
Видео: соцсети.