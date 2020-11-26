В Башкирии неизвестный устроил стрельбу у жилого дома

Инцидент произошёл в жилом комплексе Михайловка Green Place. Жильцы соседних домов отметили, что неизвестные кричали, ругались, стреляли из пистолета. Несмотря на шлагбаум и охрану, на территорию комплекса может заехать любой желающий. Это всегда напрягало жильцов, но после такой шумной ночи они действительно переживают за свою жизнь.