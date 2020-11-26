Извращенец из Уфы, совративший школьника, хранил в подвале женскую одежду

Редакции bash.news стали известны подробности следственных действий, которые сейчас проводят в отношении 22-летнего мужчины, подозреваемого в надругательстве над первоклассником.

Уфимца задержали в Демском районе Уфы. Примечательно, что еще 24 ноября здесь его видели местные жители. Мужчина, проживающий на улице Грозненская, вышел на улицу покурить и заметил, как из подвала выходит девушка в шарфе-арафатке.

Бдительный демчанин тут же отписал в домовой чат: "вышла какая-то странная девушка, в арафатке, коричневых ботинках, темно-серая куртка с капюшоном и маленький рюкзак за спиной". Мужчина попросил девушку объяснить, что она делает в подвале ночью, но та ретировалась. После этого уфимец предложил в чате жильцов закрыть подвал. Мало ли, вдруг его облюбовали драгдилеры под "закладки".

Позже паззл сложился. В Уфе на тот момент искали извращенца, которые в ноябре надругался над первоклассником и ограбил его. Согласно ориентировке, мужчина мог носить женскую одежду, представляться женскими именами. Перевоплотиться в девушку ему удавалось легко: смазливая внешность и высокий голос. Вскоре любителя переодеваний задержали.

Уже сегодня в том самом подвале проводят следственно-оперативные действия вместе с подозреваемым.

Вокруг много полиции, вынесли оттуда черные мешки с женскими вещами. Он что-то показывал, там у него что-то вроде точки дислокации. Сейчас вот по двору ходили. Артем С., житель Уфы