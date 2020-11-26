В Башкирии вновь резко увеличилось число пациентов с пневмонией

Так, за сутки было зарегистрировано ещё 418 пациентов с пневмонией. При этом выписали из стационаров 423 человека.

С подозрением на коронавирус в Башкирии находятся 2408 человек. Они находятся на самоизоляции и ожидают результаты тестирования. С подтвержденным диагнозом в больницах находятся 438 человек. Из них 36 — в тяжелом состоянии, а 12 — на ИВЛ. На амбулаторном лечении с легкой формой болезни лежат 1507 пациентов.