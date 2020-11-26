По улицам Уфы разгуливал грустный голый мужчина

Я в шоке, стою около ларька фрукты покупаю. Смотрю, все оборачиваются, я тоже повернулась, а прямо на меня мужик идет абсолютно голый. Я ж подпрыгнула, перепугалась, сразу в сторону отошла. Вроде не пьяный. Может, кому в карты проиграл и выполняет задание. Ну это, конечно, позор. Недолго он прошелся, полиция наша доблестная быстро к нему подошла.

очевидец произошедшего