По улицам Уфы разгуливал грустный голый мужчина

Жители Уфы стали очевидцами странной картины: по улице в -14 градусов по улице Королева шел абсолютно голый мужчина. Об инциденте сообщило столичное издание Proural.info.

На кадрах видно, как мужчина идет, скрестив руки на руки и ежится от холода. Прохожие даже отметили грустный взгляд странного человека. Но большинство жителей спального района Сипайлово были возмущены таким поведением.

Я в шоке, стою около ларька фрукты покупаю. Смотрю, все оборачиваются, я тоже повернулась, а прямо на меня мужик идет абсолютно голый. Я ж подпрыгнула, перепугалась, сразу в сторону отошла. Вроде не пьяный. Может, кому в карты проиграл и выполняет задание. Ну это, конечно, позор. Недолго он прошелся, полиция наша доблестная быстро к нему подошла.

очевидец произошедшего

Далеко мужчина уйти не смог: его задержали сотрудники полиции. Правда, сопротивляться этому мужчина не стал, а с благодарностью принял жилетку, чтобы надеть на себя и спастись от холода.