По улицам Уфы разгуливал грустный голый мужчина

Жители Уфы стали очевидцами странной картины: по улице в -14 градусов по улице Королева шел абсолютно голый мужчина. Об инциденте сообщило столичное издание Proural.info.
На кадрах видно, как мужчина идет, скрестив руки на руки и ежится от холода. Прохожие даже отметили грустный взгляд странного человека. Но большинство жителей спального района Сипайлово были возмущены таким поведением.
Далеко мужчина уйти не смог: его задержали сотрудники полиции. Правда, сопротивляться этому мужчина не стал, а с благодарностью принял жилетку, чтобы надеть на себя и спастись от холода.