В Мелеузе появилась детская площадка за 25 млн рублей

Детская площадка за 25 миллионов рублей. Многофункциональное пространство построили в Мелеузе. Объект возвели в рамках программы «Башкирские дворики». Помимо оснащения площадки спортивными снаряжениями, отремонтировали дорогу, тротуары, установили новые скамейки и урны.

Мяч едва не улетает в аут, но спасает забор. Игра продолжается. В дворовом футболе правила любительские, но мечты – профессиональные. Восьмилетние и Одинадцатилетние мальчишки несколько лет ходят на тренировки в зал, около дома – разминка с друзьями.

Раньше было футбольное поле, сейчас забор. И мяч по машинам не бьёт. Альбина Зарипова

Прежняя детская площадка, по словам администрации, не соответствовала ГОСТам. От местных жителей поступали жалобы. Заявки объединили и оформили территорию для участия в программе «Башкирские дворики».