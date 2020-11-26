В Мелеузе появилась детская площадка за 25 млн рублей

Детская площадка за 25 миллионов рублей. Многофункциональное пространство построили в Мелеузе. Объект возвели в рамках программы «Башкирские дворики». Помимо оснащения площадки спортивными снаряжениями, отремонтировали дорогу, тротуары, установили новые скамейки и урны.
Мяч едва не улетает в аут, но спасает забор. Игра продолжается. В дворовом футболе правила любительские, но мечты – профессиональные. Восьмилетние и Одинадцатилетние мальчишки несколько лет ходят на тренировки в зал, около дома – разминка с друзьями.
Прежняя детская площадка, по словам администрации, не соответствовала ГОСТам. От местных жителей поступали жалобы. Заявки объединили и оформили территорию для участия в программе «Башкирские дворики».
Чтобы стать участником программы, жителям необходимо обратиться в администрацию города или Управление жилищного хозяйства. Где благоустроят территорию в следующем году, будет решаться в зависимости от количества заявок.