В Бирске установили главную новогоднюю ёлку

На главной площади Бирска установили ёлку. Ее выбирали вместе с инициативной группой жителей города. Дерево срубили в лесу в этом же районе. Все это сняли на видео, чтобы затем показать землякам.

Новогоднее дерево установили в центре города, на Октябрьской площади. Территория полностью обновлена. Проект «Архитектурно-парковый ансамбль «Бирское время» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.