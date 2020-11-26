Студентка из Уфы приняла участие в конкурсе профмастерства «Абилимпикс»

Разумеется, это очень престижный конкурс. Участие в национальных чемпионатах – это всегда очень знаковое событие. Плюс, на мой взгляд, это то, что студенты с ограниченными возможностями здоровья могут участвовать в таких конкурсах, что для них созданы такие конкурсы, они позволяют им лучше социализироваться в нашем обществе.

Татьяна Гайнуллина, заместитель директора Уфимского медицинского колледжа