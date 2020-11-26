Студентка из Уфы приняла участие в конкурсе профмастерства «Абилимпикс»

Сегодня определяли лучшего в стране специалиста в области медицинского и лабораторного анализа среди студентов с ограниченными возможностями здоровья. В конкурсе профмастерства «Абилимпикс» принимала участие студентка 4 курса уфимского медицинского колледжа Элена Исмагилова.

Из-за пандемии всё проходило в очно-дистанционном формате. Конкурсантов в режиме онлайн оценивали эксперты из Москвы, Екатеринбурга и Пензы. Участникам состязаний предстояло выполнить несколько видов лабораторных анализов. Это микробиологическое, гематологическое, биохимическое и санитарно-гигиеническое исследования.

Разумеется, это очень престижный конкурс. Участие в национальных чемпионатах – это всегда очень знаковое событие. Плюс, на мой взгляд, это то, что студенты с ограниченными возможностями здоровья могут участвовать в таких конкурсах, что для них созданы такие конкурсы, они позволяют им лучше социализироваться в нашем обществе.

Татьяна Гайнуллина, заместитель директора Уфимского медицинского колледжа