Студентка из Уфы приняла участие в конкурсе профмастерства «Абилимпикс»

Сегодня определяли лучшего в стране специалиста в области медицинского и лабораторного анализа среди студентов с ограниченными возможностями здоровья. В конкурсе профмастерства «Абилимпикс» принимала участие студентка 4 курса уфимского медицинского колледжа Элена Исмагилова.
Из-за пандемии всё проходило в очно-дистанционном формате. Конкурсантов в режиме онлайн оценивали эксперты из Москвы, Екатеринбурга и Пензы. Участникам состязаний предстояло выполнить несколько видов лабораторных анализов. Это микробиологическое, гематологическое, биохимическое и санитарно-гигиеническое исследования.