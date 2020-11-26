В Уфе открылась выставка, посвященная автору памятника Салавату Юлаеву

Экспозиция состоит из трех жизненных периодов мастера, в том числе и времени его пребывания в Уфе в годы войны. Представлены даже первые наброски памятника Салавату Юлаеву, ставшему визитной карточкой Башкортостана. Станковые скульптуры, выполненные в гипсе, камне, дереве и бронзе, создают пространство напряжённого творческого процесса, в котором отражено время. Все экспонаты привезли из собрания Музея-заповедника «Абрамцево» в Подмосковье. Продлится выставка до 20 декабря.