В Уфе открылась выставка, посвященная автору памятника Салавату Юлаеву

В Национальном музее республики открылась выставка, посвященная автору знаменитого памятника Салавату Юлаева. В экспозиционном зале собрали несколько десятков произведений скульптора Сосланбека Тавасиева. 

Экспозиция состоит из трех жизненных периодов мастера, в том числе и времени его пребывания в Уфе в годы войны. Представлены даже первые наброски памятника Салавату Юлаеву, ставшему визитной карточкой Башкортостана. Станковые скульптуры, выполненные в гипсе, камне, дереве и бронзе, создают пространство напряжённого творческого процесса, в котором отражено время. Все экспонаты привезли из собрания Музея-заповедника «Абрамцево» в Подмосковье. Продлится выставка до 20 декабря.

Дафаевич идет по единственному верному пути, он "седлает" обобщающий образ героя. На выставке зритель сможет увидеть сильную необычайную маску Салавата, отлитую в том же  43 году в бронзе с архаичными чертами. Она – замечательный образец законченного символического искусства.

Светлана Волкова, ведущий научный сотрудник Музея-заповедника «Абрамцево», хранитель коллекции Сосланбека Тавасиева