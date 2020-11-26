В Уфе мужчина убил родную маму газовым ключом

47-летнего жителя Уфы обвиняют в страшном преступлении. Мужчина подозревается в убийстве родной матери. Подробности страшной трагедии рассказала пресс-служба СК РФ по РБ.
23 ноября мужчина, находясь у себя дома, без причин нанёс своей матери несколько ударов газовым ключом. После убийства он ещё целые сутки провёл рядом с телом умершей. Страшную картину обнаружил племянник подозреваемого – он и вызвал полицию.
От следствия обвиняемый скрываться не стал, мужчина признался в содеянном. Сейчас он помещён в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.