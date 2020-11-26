В Уфе мужчина убил родную маму газовым ключом

47-летнего жителя Уфы обвиняют в страшном преступлении. Мужчина подозревается в убийстве родной матери. Подробности страшной трагедии рассказала пресс-служба СК РФ по РБ.

23 ноября мужчина, находясь у себя дома, без причин нанёс своей матери несколько ударов газовым ключом. После убийства он ещё целые сутки провёл рядом с телом умершей. Страшную картину обнаружил племянник подозреваемого – он и вызвал полицию.

От следствия обвиняемый скрываться не стал, мужчина признался в содеянном. Сейчас он помещён в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.

В настоящее время с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом, по ходатайству следователя, он помещен в психиатрическую больницу для проведения психолого-психиатрической судебной экспертизы в условиях стационара, по изъятым в ходе осмотра места происшествия предметам назначен комплекс судебных экспертиз.

пресс-служба СК РФ по РБ 
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