В Уфе мужчина убил родную маму газовым ключом

23 ноября мужчина, находясь у себя дома, без причин нанёс своей матери несколько ударов газовым ключом. После убийства он ещё целые сутки провёл рядом с телом умершей. Страшную картину обнаружил племянник подозреваемого – он и вызвал полицию.