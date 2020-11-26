Брызнула баллончиком в лицо: в Уфе на девушку напал грабитель
30-летняя уфимка стала жертвой грабителя. Злоумышленник напал на нее прямо в подъезде. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
По предварительным данным, около девяти часов утра уфимка возвращалась домой. Возле подъезда ее встретил незнакомый мужчина, проследовав за ней, он схватил ее за капюшон. Потерпевшая растерялась и упала. В этот момент злоумышленник взял ее сумку, вытащил кошелек и забрал деньги. Однако женщина оказалась не робкого десятка, и в отместку брызнула грабителю в лицо перцовым баллончиком и забежала домой.
пресс-служба МВД по Башкирии
Стражи порядка задержали подозреваемого в совершении преступления по горячим следам. Им оказался 42-летний мужчина, который ранее уже имел проблемы с законом.
По факту грабежа оперативники возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.