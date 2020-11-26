Брызнула баллончиком в лицо: в Уфе на девушку напал грабитель

По предварительным данным, около девяти часов утра уфимка возвращалась домой. Возле подъезда ее встретил незнакомый мужчина, проследовав за ней, он схватил ее за капюшон. Потерпевшая растерялась и упала. В этот момент злоумышленник взял ее сумку, вытащил кошелек и забрал деньги. Однако женщина оказалась не робкого десятка, и в отместку брызнула грабителю в лицо перцовым баллончиком и забежала домой.

пресс-служба МВД по Башкирии