В Уфе рассказали, кого будут прививать от коронавируса в первую очередь

В два раза по сравнению с прошлым годом выросло количество обращений жителей по вопросам здравоохранения. Об этом сегодня сообщили во время онлайн-совещания в формате «Здравчас».

Главной его темой стала борьба с коронавирусом. Большинство обращений жителей касаются нехватки врачей и долгого ожидания прихода на дом участковых специалистов.

В ноябре количество обращений в системе «Инцидент-менеджмент» стало меньше, потому что начал работу Ситуационный антиковидный центр, который взял на себя большую их часть. Все проблемы нужно комплексно рассматривать и отрабатывать, на каждый вопрос давать конкретный ответ.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что на следующей неделе поступит еще тысяча доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. Прививать в первую очередь будут врачей и соцработников. Глава республики Радий Хабиров отметил, что необходимо дополнительно готовить резерв и для учителей, преподавателей вузов и сотрудников полиции.