В Уфе рассказали, кого будут прививать от коронавируса в первую очередь

В ноябре количество обращений в системе «Инцидент-менеджмент» стало меньше, потому что начал работу Ситуационный антиковидный центр, который взял на себя большую их часть. Все проблемы нужно комплексно рассматривать и отрабатывать, на каждый вопрос давать конкретный ответ.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан