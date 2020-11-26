В Уфе рассказали, кого будут прививать от коронавируса в первую очередь

В два раза по сравнению с прошлым годом выросло количество обращений жителей по вопросам здравоохранения. Об этом сегодня сообщили во время онлайн-совещания в формате «Здравчас».
Главной его темой стала борьба с коронавирусом. Большинство обращений жителей касаются нехватки врачей и долгого ожидания прихода на дом участковых специалистов.
Министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что на следующей неделе поступит еще тысяча доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. Прививать в первую очередь будут врачей и соцработников. Глава республики Радий Хабиров отметил, что необходимо дополнительно готовить резерв и для учителей, преподавателей вузов и сотрудников полиции.