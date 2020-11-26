Житель Башкирии, кинувший пенсионеров на 88 млн рублей, отправится за решетку

Организатор финансовой пирамиды должен будет выплатить потерянные вкладчиками средства. В Стерлитамаке огласили приговор руководителю организации «Алтын Капитал». Общая сумма взысканий – более 80 миллионов рублей. 450 пострадавших.

Естественный отбор как кредо организатора финансовой пирамиды. Итог – сам руководитель «Алтын Капитала» Кирилл Белоносов на скамье подсудимых. Общая сумма взысканий превышает 80 миллионов рублей. В списке 450 пунктов – это фамилии пострадавших, большинство – пенсионеры. Именно пожилые люди были основными вкладчиками микрофинансовой фирмы «Алтын Капитал». Официально это коммандитная организация, или товарищество на вере. Но кредит доверия исчерпан. Всё, что копили годами, исчезло в одно мгновение.

Очень многим вкладчикам больше 80 лет, даже есть, кто умер за это время. Владимир Филимонов

По словам руководителя «Алтын Капитала», вся прибыль участникам должна была идти от деятельности организованных им же ломбардов. Однако следствие доказало, что людям выплачивались проценты именно за счёт появления новых членов кооператива. Кирилла Белоносова обвиняют сразу по двум уголовным статьям: «Мошенничество в особо крупном размере» и «Легализация незаконно приобретенного дохода». Но мужчина созданное им товарищество финансовой пирамидой не считает.

Система, которую я создавал, это рабочая бизнес-модель, ни о какой пирамиде речь не шла. Не каждый человек в наше время может заняться бизнесом, это непростое и ответственное дело. Кирилл Белоносов

Потерянные пенсионерами миллионы и сотни тысяч рублей горе-предприниматель, видимо, считает финансовыми рисками. Вот только пожилые инвесторы об этом вряд ли подозревали.

– Возмещать ущерб будете людям? – Я не готов ответить на этот вопрос. Кирилл Белоносов