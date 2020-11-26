В Уфе за состоянием амбулаторных пациентов следят при помощи телемедицины

Из-за большой нагрузки врачи поликлиник не справляются. Прийти к каждому больному медики не могут. Но чтобы не оставить заболевших один на один с коронавирусом или пневмонией, был создан дистанционный консультативный центр.

Перед глазами Ксении Жидаль – имена сотен таких пациентов, тех, кто ждёт помощи дома. Её задача – обзвонить каждого из списка, узнать о состоянии здоровья. Нередко, признается девушка, сделать это без слёз не получается.

Старики когда звонят, кашляют, говорят, что к ним никто не приходит, чувствуют себя оставленными, конечно, жалко. Говорим, давайте вызовем врача, они уже не надеются, что к ним приедут, но потом звонят и сообщают, что к ним наконец приехали.

Ксения Жидаль, оператор колл-центра

Уфимский центр телемедицины работает уже две недели. Каждый день операторам в поликлиниках приходят данные амбулаторных пациентов. По специальному опроснику медики должны понять степень тяжести болезни, в случае необходимости вызывать врача. Облегчение, рассказывают операторы, когда не один день общаешься с пациентом, и при очередном звонке он говорит, что закрывает больничный. К сожалению, есть и трагичные разговоры.

Иногда звоним, а нам отвечают, что человек умер. Тут уже психологическая помощь нужна. Пока с нами человек говорит, мы с ним тоже говорим, никогда первыми трубку не кладем.

Марина Макарова, оператор колл-центра

Часто попадаются одинокие люди. И для них операторы – это единственные, кто регулярно интересуется об их здоровье. В списках около 30-40 процентов – это пожилые, 70-90 лет. Но большая часть – люди среднего возраста.

При необходимости вызываем врача, если нужно, волонтеров, которые привезут еду, лекарства.

Лена Нагаева, заместитель главного врача по лечебной работе хозрасчетной поликлиники г. Уфы

На телефонах работают 16 операторов, в основном, это медики хозрасчетной поликлиники, на базе которой и функционирует колл-центр. Все прошли дополнительное обучение. Центр телемедицины работает по будням с 9 до 18 часов. Телефон: 8-347-200-82-61.