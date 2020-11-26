В Уфе за состоянием амбулаторных пациентов следят при помощи телемедицины

Из-за большой нагрузки врачи поликлиник не справляются. Прийти к каждому больному медики не могут. Но чтобы не оставить заболевших один на один с коронавирусом или пневмонией, был создан дистанционный консультативный центр.
Перед глазами Ксении Жидаль – имена сотен таких пациентов, тех, кто ждёт помощи дома. Её задача – обзвонить каждого из списка, узнать о состоянии здоровья. Нередко, признается девушка, сделать это без слёз не получается.
Уфимский центр телемедицины работает уже две недели. Каждый день операторам в поликлиниках приходят данные амбулаторных пациентов. По специальному опроснику медики должны понять степень тяжести болезни, в случае необходимости вызывать врача. Облегчение, рассказывают операторы, когда не один день общаешься с пациентом, и при очередном звонке он говорит, что закрывает больничный. К сожалению, есть и трагичные разговоры.
Часто попадаются одинокие люди. И для них операторы – это единственные, кто регулярно интересуется об их здоровье. В списках около 30-40 процентов – это пожилые, 70-90 лет. Но большая часть – люди среднего возраста.
На телефонах работают 16 операторов, в основном, это медики хозрасчетной поликлиники, на базе которой и функционирует колл-центр. Все прошли дополнительное обучение. Центр телемедицины работает по будням с 9 до 18 часов. Телефон: 8-347-200-82-61.