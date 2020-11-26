Госсобрание Башкирии выбрало 10 человек в новый состав Общественной палаты

Кандидатуры рассмотрели на заседании. Также в повестку вошли вопросы о бюджете республики, дополнительном контроле за доходами госслужащих, смягчении к местам проведения публичных мероприятий, а также процедуре захоронения граждан и других нормах.

154 млрд рублей собственных доходов в бюджет республики планировали, но из-за коронавируса объем ожидаемых поступлений будет порядка 127 млрд. С такими параметрами рассмотрели депутаты Государственного Собрания бюджет Башкортостана на 2020 год. Прежде всего, повлияло сокращение от нефтяных поступлений и налогов. Но в 2021 году планируется рост собственных доходов бюджета в 3% к 2020-му.

Мы считаем, что правительством взят очень напряженный план, но все-таки мы надеемся, что экономика в 2021 году начнет подъем, и правительство для этого очень многое делает. Рида Субханкулова, председатель комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Государственного Собрания Республики Башкортостан

На заседании выбрали 10 человек в новый состав Общественной палаты Башкортостана. По итогам рейтингового голосования прошли и наши коллеги – редактор ГУП ТРК «Башкортостан» Ильшат Абдуллин, помощник директора телерадиокомпании Лейла Афанасьева. Депутаты приняли и новые поправки к закону о проведении публичных мероприятий. Исключен запрет на их проведение у медицинских, образовательных и организаций отдыха, социального обслуживания на расстоянии 100 метров, а также в 200 метрах у аэропортов, речных, жд и автовокзалов и других местах. В то же время запретили митинги у торговых центров, стройплощадок, аварийных и ветхих домов, а также у гостиниц, турбаз и объектов жизнеобеспечения.

Остаются важные моменты: проведение массовых мероприятий не должно создавать помех, например, пешеходам, транспорту. По понятным причинам: кто-то выражает свою точку зрения, а кто-то в этот момент опаздывает на работу. Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан

Госсобрание рассмотрело также вопрос о новых полномочиях Торгово-промышленных палат. Эта норма принята во многих российских регионах и направлена на развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей.

Новый порядок захоронения граждан также вошел в список вопросов, которые рассмотрели депутаты. Предлагается ввести правило брать справку в муниципалитете. Предусмотрены штрафы – для физлиц до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – до 20 тысяч рублей, для юридических – до 200 тысяч рублей.