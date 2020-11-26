В Уфе баянист-сирота собрал за сутки почти 200 тысяч рублей для приюта

Вот уже 10 лет Юрий Иванов, обычный пенсионер из Черниковки, берет в руки инструмент и в любую погоду выходит на улицу и играет для прохожих. Все собранные средства дедушка жертвует детям-сиротам в уфимские приюты. Когда о нем начали писать в интернете, ему стали скидывать деньги все неравнодушные люди, которых тронула история о сироте-благотворителе.

Звучащие песни знает наизусть чуть ли не каждый житель этой улицы. За 10 лет Юрий Иванов стал живой достопримечательностью Уфы. Несмотря на мороз, его пальцы обнажены, а он продолжает играть все также профессионально. Его музыка – это не только красивая мелодия, но и вполне ощутимая помощь детям. Все собранные деньги дедушка жертвует сиротам.

Я сижу часа 2-3, за это время дают то 1,5, то 2-3 тысячи. На прошлой неделе за 9 часов дали 10 тысяч. И эти деньги я берегу, покупаю детям, езжу и езжу. Юрий Иванов

После трехчасового уличного концерта пенсионер возвращается домой. По пути покупает игрушки, на которые заработал, уже в эти выходные он повезет их в приюты. Дедушка знает, каким машинкам и куклам будут рады те, кто с нетерпением ждет его.

Продавщицы знакомы с дедушкой уже много лет, узнают, конечно, и посетители.

Играет на гармошке, люди деньги подают, он все это в детский дом отдает. Душа у него золотая, поет замечательно. Альбина Беляева, жительница г. Уфы

О нем ходят, можно сказать, легенды, некоторые даже специально приезжают послушать баяниста из других районов Уфы.

У нас даже в школе о нем рассказывают, что играет в любую погоду, отдает все деньги. Тимур Гизатуллин, житель г. Уфы

Пару дней назад о добром дедушке узнали соцсети, одна из прохожих написала о баянисте и его мотивах пост с номером карты Юрия Иванова. Тогда ее сообщение распространилось по всему интернету, и за ночь дедушке на карту пришло 175 тысяч рублей.

Позавчера всю ночь телефон пикал, приходят и приходят сообщения. Это в детдом, это в дом малютки деньги. Я до Нового года все потрачу, мне чужие деньги не нужны. У меня пенсия 15 тысяч, хватает мне. Юрий Иванов

Волонтер серебряного возраста сам является сиротой. С рождения он то и дело скитался по казенным учреждениям. Родная мама бросила его, после мальчика отправили в детдом Белебеевского района, а с 7 лет он оказался в Бирском приюте.

В детдоме хорошо, кормили, одевали. Как возраст подошел, проучился на тракториста, кушать хочется. Прохожу мимо хлебозавода, как почувствовал запах, живот скрутило. Пошел к ним, на хлебозаводе и проработал. Юрий Иванов