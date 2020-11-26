В Уфе баянист-сирота собрал за сутки почти 200 тысяч рублей для приюта

Вот уже 10 лет Юрий Иванов, обычный пенсионер из Черниковки, берет в руки инструмент и в любую погоду выходит на улицу и играет для прохожих. Все собранные средства дедушка жертвует детям-сиротам в уфимские приюты. Когда о нем начали писать в интернете, ему стали скидывать деньги все неравнодушные люди, которых тронула история о сироте-благотворителе.
Звучащие песни знает наизусть чуть ли не каждый житель этой улицы. За 10 лет Юрий Иванов стал живой достопримечательностью Уфы. Несмотря на мороз, его пальцы обнажены, а он продолжает играть все также профессионально. Его музыка – это не только красивая мелодия, но и вполне ощутимая помощь детям. Все собранные деньги дедушка жертвует сиротам.
После трехчасового уличного концерта пенсионер возвращается домой. По пути покупает игрушки, на которые заработал, уже в эти выходные он повезет их в приюты. Дедушка знает, каким машинкам и куклам будут рады те, кто с нетерпением ждет его.
Продавщицы знакомы с дедушкой уже много лет, узнают, конечно, и посетители.
О нем ходят, можно сказать, легенды, некоторые даже специально приезжают послушать баяниста из других районов Уфы.
Пару дней назад о добром дедушке узнали соцсети, одна из прохожих написала о баянисте и его мотивах пост с номером карты Юрия Иванова. Тогда ее сообщение распространилось по всему интернету, и за ночь дедушке на карту пришло 175 тысяч рублей.
Волонтер серебряного возраста сам является сиротой. С рождения он то и дело скитался по казенным учреждениям. Родная мама бросила его, после мальчика отправили в детдом Белебеевского района, а с 7 лет он оказался в Бирском приюте.
С выходом на пенсию Юрий Иванович решил посвятить остаток своих лет детям. Дома волонтера ждет любимая, с которой они прожили бок о бок почти полвека, вырастили сына и радуются внучке. Сейчас его называют дедушкой для всех сирот, настоящим Дедом Морозом, но только без бороды, а вместо волшебного посоха у Юрия Ивановича баян, которым он творит настоящее чудо и дарит малышам радость. Причем круглый год.