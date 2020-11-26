Радий Хабиров встретился с участниками музыкального проекта «Йэшлек шоу»

Глава Башкортостана Радий Хабиров пообщался с участниками музыкального проекта «Йэшлек шоу – 2020. Перезагрузка». Руководитель региона пришел прямо на съемочную площадку. Полуфиналисты конкурса сделали на память фото с Радием Хабировым, который в свою очередь пожелал ребятам победы.

Жизнь продолжается. Люди продолжают работать, заниматься творчеством. И жажду творческого созидания не заглушить никаким ковидом. Я очень рад вас видеть. Столько молодых, красивых, талантливых, ярких ребят со всей России! Хотелось нам посмотреть финал на большой сцене, но пандемия внесла свои коррективы. Гала-концерт мы всё же проведём, но со всеми предосторожностями и в телевизионном формате. Уверен, что мы станем свидетелями, как на небосклоне башкирской музыки загорится не одна яркая звезда. Желаю вам победы, дерзновения! Башкортостан всегда вас ждёт!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В этом году проект вышел на всероссийский уровень. Члены жюри, в состав которого вошли Лина Арифуллина, Элвин Грей, Рустам Гиззатуллин и другие артисты, определят лучшего артиста в прямом эфире телеканала БСТ 26 декабря. Победитель проекта получит 300 тысяч рублей и шанс попасть на большую сцену. Продвижением исполнителя займется профессиональный продюсер. С 5 декабря и каждую субботу до финала также на нашем канале зрители смогут увидеть полную версию конкурса «Йэшлек шоу».