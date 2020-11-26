Фильм-сказка телеканала «Тамыр» получил премию «ТЭФИ-Регион»

В Калуге сегодня состоялся финал премии «ТЭФИ-Регион». Фильм-сказка наших коллег, телеканала «Тамыр», получил престижную статуэтку.
Фильм-сказка телеканала «Тамыр» победил во Всероссийском телевизионном конкурсе «ТЭФИ-Регион»-2020. Долгожданная статуэтка был вручена режиссеру фильма Гульсясак Игибаевой на торжественной церемонии награждения.
Жюри по достоинству оценило детскую сказку «Мир потеряшек» («Юғалсыҡтар иле»).
Фильм-сказку создавала опытная творческая группа: оператор-постановщик Александр Лысенко, оператор Шамиль Каримов, режиссёр монтажа Дамир Салимов, звукорежиссер Азат Рахимов, художники Альбина Шагритдинова, Гульназ Мингажева, ассистент режиссера Зульфия Ибрагимова, администратор Дилара Сулейманова. В главных ролях снимались дети Искандер Мухамедьянов, Розалия Азнаева, Искандер Ягудин.
Всего на конкурс «ТЭФИ-Регион» в этом году поступило около 600 работ со всей России. Из них было отобрано 459 работ из 81 населённого пункта.