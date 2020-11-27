Нуждается в медпомощи: в Уфе пропала 57-летняя женщина

В башкирской столице пропала без вести 57-летняя Марина Иванова. Местонахождение женщины остается неизвестным с 26 ноября.
Приметы Марины: полная, рост около 170 см, волосы темно-коричневые, голубые глаза. В день исчезновения она была одета в пуховик черного цвета, джинсы и черную кепку. На ногах у нее были ботинки черного цвета. Женщина нуждается в медпомощи, поэтому важно найти ее как можно быстрее.
Близкие забили тревогу. К поискам пропавшей уфимки подключились волонтеры. Телефоны для связи: 8 (917) 418-52-13, 8 (800) 700-54-52 или 02.