Выжил только один: в Башкирии три человека захлебнулись ледяной водой после ДТП

Погибший водитель – 25-летний житель села Тарказы в машине был со своим двоюродным братом – 23-летним парнем. Последнему удалось выплыть и выжить, а теперь предстоит объяснить сотрудникам ГИБДД, что же произошло в ту ночь. Также в салоне отечественной «девятки» находились 34-летняя женщина и 42-летний мужчина. Их тела вместе с искореженной машиной из реки извлекли с помощью крана. Откуда и куда компания направлялась в тот вечер, были ли молодые люди пьяны - устанавливается.