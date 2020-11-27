Выжил только один: в Башкирии три человека захлебнулись ледяной водой после ДТП

Накануне недалеко от поселка Тарказы в Ермекеевском районе Башкирии произошло жуткое ДТП - отечественная "девятка", в салоне которой находились четыре человека, вылетела с моста прямо в полузамерзшую реку. Стали известны подробности этой ужасной аварии.
Как сообщает КП-Уфа, водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением, протаранил отбойник и вылетел с моста. Установлено, что в салоне легковушки находились четыре человека, причем у 25-летнего водителя не было водительского удостоверения.
В результате трагедии три человека погибли, захлебнувшись в ледяной воде, а одному все-таки удалось выбраться. После оказания медпомощи его отпустили домой.
Погибший водитель – 25-летний житель села Тарказы в машине был со своим двоюродным братом – 23-летним парнем. Последнему удалось выплыть и выжить, а теперь предстоит объяснить сотрудникам ГИБДД, что же произошло в ту ночь. Также в салоне отечественной «девятки» находились 34-летняя женщина и 42-летний мужчина. Их тела вместе с искореженной машиной из реки извлекли с помощью крана. Откуда и куда компания направлялась в тот вечер, были ли молодые люди пьяны - устанавливается.
Фото: пресс-служба администрации Ермекеевского района Башкирии.