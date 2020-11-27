Появились подробности пожара в банном комплексе в Башкирии

Вчера, 26 ноября, в городе Стерлитамак произошел серьезный пожар - загорелся банный комплекс. На место происшествия прибыли спецслужбы. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Пожар произошел на Оренбургском тракте. Пожар был локализован на площади 196 квадратных метров. В тушении задействовали 25 человек личного состава и 6 единиц техники.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Причины пожара предстоит выяснить дознавателю МЧС. Ситуация находится на особом контроле ведомства.