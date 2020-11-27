Ищут в лесу: сестра пропавшей жительницы Башкирии рассказала о ее поисках

Продолжаются активные поиски без вести пропавшей 42-летней жительницы села Абзаково Альфии Даутовой. Женщина не выходит на связь с близкими с 18 ноября. Ее ищут и в Башкирии, и в Челябинской области.

Эльмира уточнила, что поиски пропавшей без вести Альфии ведутся недалеко от того места, где нашли ее машину. Ранее сообщалось, брошенный автомобиль обнаружили в Верхнеуральске Челябинской области. На транспортное средство яркого цвета обратила внимание бдительная горожанка, которая решила сверить номера с госзнаком, указанном на ориентировке. Увидев совпадение, она сразу же позвонила волонтерам.