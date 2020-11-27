Ищут в лесу: сестра пропавшей жительницы Башкирии рассказала о ее поисках

Продолжаются активные поиски без вести пропавшей 42-летней жительницы села Абзаково Альфии Даутовой. Женщина не выходит на связь с близкими с 18 ноября. Ее ищут и в Башкирии, и в Челябинской области.

Сестра Альфии Эльмира рассказала изданию КП-Уфа, где сейчас проходят поиски.

Мы сейчас ходим по лесу, пытаемся найти ее.

Эльмира, сестра Альфии

Эльмира уточнила, что поиски пропавшей без вести Альфии ведутся недалеко от того места, где нашли ее машину. Ранее сообщалось, брошенный автомобиль обнаружили в Верхнеуральске Челябинской области. На транспортное средство яркого цвета обратила внимание бдительная горожанка, которая решила сверить номера с госзнаком, указанном на ориентировке. Увидев совпадение, она сразу же позвонила волонтерам.

Приметы Альфии: худощавая, рост около 165 см, черные волосы, зеленые глаза. Она была одета в болоньевую куртку светло-зеленого цвета, светло-серое трико и белые полуботинки. На голове у нее была серая шапка. 

Близкие не находят себе места. Поисками Альфии занимаются волонтеры. Телефоны для связи: 8 (800) 700-54-52 или 02.

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