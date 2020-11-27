Ищут в лесу: сестра пропавшей жительницы Башкирии рассказала о ее поисках

Продолжаются активные поиски без вести пропавшей 42-летней жительницы села Абзаково Альфии Даутовой. Женщина не выходит на связь с близкими с 18 ноября. Ее ищут и в Башкирии, и в Челябинской области.
Сестра Альфии Эльмира рассказала изданию КП-Уфа, где сейчас проходят поиски.
Эльмира уточнила, что поиски пропавшей без вести Альфии ведутся недалеко от того места, где нашли ее машину. Ранее сообщалось, брошенный автомобиль обнаружили в Верхнеуральске Челябинской области. На транспортное средство яркого цвета обратила внимание бдительная горожанка, которая решила сверить номера с госзнаком, указанном на ориентировке. Увидев совпадение, она сразу же позвонила волонтерам.
Приметы Альфии: худощавая, рост около 165 см, черные волосы, зеленые глаза. Она была одета в болоньевую куртку светло-зеленого цвета, светло-серое трико и белые полуботинки. На голове у нее была серая шапка.
Близкие не находят себе места. Поисками Альфии занимаются волонтеры. Телефоны для связи: 8 (800) 700-54-52 или 02.