На трассе в Башкирии легковушка вылетела в кювет: есть пострадавший

Вчера днем, 26 ноября, в Мелеузовском районе Башкирии произошло серьезное ДТП - отечественная "четырнадцатая" на полном ходу съехала в кювет, после чего легковушка опрокинулась. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.