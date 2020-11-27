На трассе в Башкирии легковушка вылетела в кювет: есть пострадавший

Вчера днем, 26 ноября, в Мелеузовском районе Башкирии произошло серьезное ДТП - отечественная "четырнадцатая" на полном ходу съехала в кювет, после чего легковушка опрокинулась. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.
Авария произошла на 2 км автодороги Янги аул-Береговка. За рулем автомобиля ВАЗ-2114 находился 44-летний мужчина. По предварительным данным, он попросту не справился с управлением.
В результате ДТП водитель получил серьезные травмы. Его госпитализировали. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: ГИБДД по Башкирии.