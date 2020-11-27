В Башкирии пропал 14-летний мальчик с собакой

В Стерлитамаке ведутся поиски 14-летнего подростка. Данил Мавлеткулов ушёл из дома ещё 26 ноября. Местоположение ребёнка до сих пор неизвестно.

Поисками мальчика занимается поисково-спасательный отряд «Отклик». Известно, что в злополучный день Данил вышел из дома с собакой. Но обратно мальчик так и не вернулся. К поискам привлечены и сотрудники полиции.

Приметы: рост примерно 170 см, телосложение полное, светлые короткие волосы. Был одет: коричневая шапка, синяя куртка с коричневым мехов изнутри, синие брюки и черные ботинки. Особые приметы: носит очки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить по телефону: 8-987-10-60-601 или 02.