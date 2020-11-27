В Уфе один из ведущих вузов переходит на «дистанционку»

Башкирский государственный университет переводит всех студентов на дистанционный формат обучения. Об этом рассказал проректор по учебно-методической работе вуза Азат Галимханов на личной странице в социальных сетях.
«Дистанционка» начнется 1 декабря 2020 года и предварительно закончится 31 января 2021. Дистанционный формат обучения будет у всех курсов и факультетов. При этом промежуточная и итоговая государственная аттестации пройдут в онлайн-формате.
При этом библиотеки, читальные залы, лаборатории, спортивные секции и кружки работают в штатном режиме. Для посещения университета необходима маска. Общежитие во время дистанционного обучения также будет работать в обычном режиме.
Фото: bashedu.ru