В Уфе один из ведущих вузов переходит на «дистанционку»

Башкирский государственный университет переводит всех студентов на дистанционный формат обучения. Об этом рассказал проректор по учебно-методической работе вуза Азат Галимханов на личной странице в социальных сетях.

«Дистанционка» начнется 1 декабря 2020 года и предварительно закончится 31 января 2021. Дистанционный формат обучения будет у всех курсов и факультетов. При этом промежуточная и итоговая государственная аттестации пройдут в онлайн-формате.

С 1 декабря 2020 года по 31 января 2021 года занятия у обучающихся всех форм (очной, очно-заочной и заочной) и всех курсов обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры и программы аспирантуры) будут проходить с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Промежуточная (текущая сессия) и итоговая государственная аттестации (госэкзамены, защита ВКР) также будут проходить с применением дистанционных образовательных технологий.

Азат Галимханов

При этом библиотеки, читальные залы, лаборатории, спортивные секции и кружки работают в штатном режиме. Для посещения университета необходима маска. Общежитие во время дистанционного обучения также будет работать в обычном режиме.

Фото: bashedu.ru

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