В Уфе один из ведущих вузов переходит на «дистанционку»

С 1 декабря 2020 года по 31 января 2021 года занятия у обучающихся всех форм (очной, очно-заочной и заочной) и всех курсов обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры и программы аспирантуры) будут проходить с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Промежуточная (текущая сессия) и итоговая государственная аттестации (госэкзамены, защита ВКР) также будут проходить с применением дистанционных образовательных технологий.

Азат Галимханов