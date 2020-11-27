В Башкирии появится реестр производителей продукции для благоустройства территорий

Радий Хабиров поручил создать реестр республиканских компаний, выпускающих продукцию для благоустройства. Развитие отрасли обсудят на одном из «Инвестчасов».

Глава Башкортостана провёл совещание по поддержке республиканских производителей. Перед началом ознакомился с выставкой тротуарной плитки и облицовочного камня. Продукцию представили предприниматели из Сибая, Баймака, Белорецкого и Нуримановского районов. По словам участников выставки, востребованность в их товаре с каждым годом растёт. Это связано с масштабными работами по формированию комфортной среды, в том числе по региональным программам.

Радий Хабиров отметил, что продукция может быть использована в «Башкирских двориках» при условии конкурентной цены и надлежащего качества.