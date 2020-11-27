В Башкирии появится реестр производителей продукции для благоустройства территорий

Глава Башкортостана провёл совещание по поддержке республиканских производителей. Перед началом ознакомился с выставкой тротуарной плитки и облицовочного камня. Продукцию представили предприниматели из Сибая, Баймака, Белорецкого и Нуримановского районов. По словам участников выставки, востребованность в их товаре с каждым годом растёт. Это связано с масштабными работами по формированию комфортной среды, в том числе по региональным программам.