В Башкирии за два года выявили более 17 тыс нарушений пожарной безопасности

Прокуратура республики и Управление МЧС за два года выявили более 17 тысяч нарушений требований пожарной безопасности. Речь об объектах массового скопления людей.

Такие данные были озвучены в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Заместитель премьер-министра правительства Ирек Сагитов отметил, что необходим повышенный контроль на соцобъектах, учреждений здравоохранения и образования.