В Уфе мужчина трагически погиб, упав с 50-метровой высоты

В Ленинском районе Уфы 19 ноября произошла страшная трагедия. На территории строительства многоквартирного дома мужчина сорвался с 50-метровой высоты. Гострудинспекция Башкирии начала расследование несчастного случая.

27-летний плотник упал с высоты при монтаже щитовой опалубки стены. Парень получил серьёзный травмы, от которых скончался на месте происшествия.