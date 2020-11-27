В антиковидной центре в Уфе рассказали, с какими вопросами обращаются чаще всего

Как получить бесплатно лекарства и можно ли поскорее узнать результат анализа на коронавирус? Два этих вопроса чаще всего интересуют обращающихся в Ситуационный антиковидный центр. Ежедневно на горячую линию поступают более тысячи звонков.
На том конце горячей линии уфимец, который почувствовал недомогание. Болит горло, ломит в суставах, но температуры нет. Что делать и может ли это быть коронавирусом, спрашивает мужчина. Подобные вопросы наиболее часто задавали на прошлой неделе, говорит Инна Мешкова. На этой ситуация немного изменилась.
Консультации по организации лечения от коронавируса, порядку получения бесплатных лекарств и много других вопросов, на которые можно получить ответы дистанционно. Если оператор затрудняется, на помощь приходят эксперты. В Ситуационном антиковидном центре постоянно дежурят около шести сотрудников БГМУ. Это высококвалифицированные специалисты, кандидаты и доктора медицинских наук. При необходимости может проконсультировать сотрудник регионального Минздрава.
Огромный колл-центр, где операторы, врачи, преподаватели медицинского университета отвечают на поступающие вопросы, помогают вызвать врача на дом. В день Ситуационный центр обрабатывает несколько тысяч заявок. Позвонить на горячую линию с любой точки республики можно по единому номеру телефона: 8 (347) 218-19-19. Время работы – с 8:00 до 20:00.