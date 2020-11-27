В антиковидной центре в Уфе рассказали, с какими вопросами обращаются чаще всего

Как получить бесплатно лекарства и можно ли поскорее узнать результат анализа на коронавирус? Два этих вопроса чаще всего интересуют обращающихся в Ситуационный антиковидный центр. Ежедневно на горячую линию поступают более тысячи звонков.

На том конце горячей линии уфимец, который почувствовал недомогание. Болит горло, ломит в суставах, но температуры нет. Что делать и может ли это быть коронавирусом, спрашивает мужчина. Подобные вопросы наиболее часто задавали на прошлой неделе, говорит Инна Мешкова. На этой ситуация немного изменилась.

Людей чаще всего интересуют результаты теста на ковид. Еще наиболее частые вопросы по бесплатному обеспечению лекарственных препаратов. Могу ли я получить, как это сделать, кому обратится? Инна Мешкова, оператор Ситуационного антиковидного центра Республики Башкортостан

Консультации по организации лечения от коронавируса, порядку получения бесплатных лекарств и много других вопросов, на которые можно получить ответы дистанционно. Если оператор затрудняется, на помощь приходят эксперты. В Ситуационном антиковидном центре постоянно дежурят около шести сотрудников БГМУ. Это высококвалифицированные специалисты, кандидаты и доктора медицинских наук. При необходимости может проконсультировать сотрудник регионального Минздрава.

Прежде всего мы должны успокоить человека, чтобы он начал правильно себя чувствовать и спокойно в этой обстановке решить какие-то конкретные вопросы, которые возникли. Действительно, мы у многих больных просто снимаем вопросы, то есть у них отпадает необходимость обращения в лечебные заведения. Ринат Суфияров, эксперт Ситуационного антиковидного центра Республики Башкортостан, доктор медицинских наук