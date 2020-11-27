В Благовещенске прошел семинар для баскетбольных тренеров

Специалисты, работающие со школьниками, съехались с разных концов республики. Это первое мероприятие, организованное Федерацией баскетбола Башкортостана с марта этого года. Что интересного удалось узнать тренерам?

45 учителей физкультуры со всей республики. В последнее время собраться в таком составе удается нечасто. Обучающий семинар прошел в рамках проекта Школьной баскетбольной лиги «Кубок имени Юрия Гагарина». Это соревнования для школьников 7-8 классов.

Я с детства занимался баскетболом, спортом в целом. Тренировал в футболе и шахматах. Но баскетбол полюбил больше всего. Это лучшая игра с мячом, в баскетбол играют умные люди. Рустам Муллагалиев, тренер по баскетболу /Бураево/

Чтобы оставаться умными, нужно постоянно учиться новому. Нюансы тренерской работы для коллег раскрыли тренер баскетбольного «Уфимца» Евгений Угрюмов и наставник юниорской команды клуба Александр Осокин из Благовещенска.

Семинар был в основном посвящен обучению базовым техническим навыкам. Это ведение, передача. Основная стойка баскетболиста. Ну и бросок. Александр Осокин, тренер команды «Уфимец-Юниор»

Важно было познакомить тренеров с последними нововведениями в правилах. Евгений Шахов рассказал коллегам, как не путаться в нюансах. Ведь есть правила, которые вводят в замешательство даже тех, кто в баскетболе уже много лет.

Как раз эти правила, мы сегодня будем разбирать. Это правила пробежки и неспортивного фола. В этих моментах всегда возникают особые ситуации, спорные ситуации. Тренеры недопонимают иногда судей. Евгений Шахов, судья первой категории

Полное понимание у Федерации баскетбола с руководством Благовещенского района. Сегодня между сторонами было подписано соглашение о сотрудничестве и развитии. Город нацелен стать баскетбольной столицей Башкортостана.

Мы в этом году еще одну площадку уличную сделали. На следующий год есть планы, план по реконструкции зала по баскетболу. Планов громадье, надеюсь, все получится. Олег Голов, глава администрации Благовещенского района