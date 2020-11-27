В Благовещенске прошел семинар для баскетбольных тренеров

Специалисты, работающие со школьниками, съехались с разных концов республики. Это первое мероприятие, организованное Федерацией баскетбола Башкортостана с марта этого года. Что интересного удалось узнать тренерам?
45 учителей физкультуры со всей республики. В последнее время собраться в таком составе удается нечасто. Обучающий семинар прошел в рамках проекта Школьной баскетбольной лиги «Кубок имени Юрия Гагарина». Это соревнования для школьников 7-8 классов.
Чтобы оставаться умными, нужно постоянно учиться новому. Нюансы тренерской работы для коллег раскрыли тренер баскетбольного «Уфимца» Евгений Угрюмов и наставник юниорской команды клуба Александр Осокин из Благовещенска.
Важно было познакомить тренеров с последними нововведениями в правилах. Евгений Шахов рассказал коллегам, как не путаться в нюансах. Ведь есть правила, которые вводят в замешательство даже тех, кто в баскетболе уже много лет.
Полное понимание у Федерации баскетбола с руководством Благовещенского района. Сегодня между сторонами было подписано соглашение о сотрудничестве и развитии. Город нацелен стать баскетбольной столицей Башкортостана.
В завершении тренерского семинара все участники получили сертификат. В ближайшее время пройдут еще два аналогичных мероприятия. В декабре в Салавате и в январе в Бураево.