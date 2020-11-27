В Башкирии коронавирусом заболело рекордное количество человек

Число заболевших коронавирусом в Башкирии продолжает стремительно расти и приближаться к отметке 14 тысяч человек. Согласно новым данным, в республике вновь зарегистрирован суточный рекорд заболеваемости коронавирусом - 137 человек. Количество зараженных, по состоянию на 27 ноября, достигло 13 852.