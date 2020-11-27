В Уфе полицейские задержали подозреваемых в серии краж из автомобилей

В Уфе задержали подозреваемых в серии краж аккумуляторов. Злоумышленниками оказались 21-летний безработный житель Баймакского района, а также его приятель – студент одного из вузов Уфы, приехавший из Тюменской области.

Молодых людей задержали во время похищения аккумулятора с грузовика «Ман». Рассчитывалось, что его сдадут в пункт приема. Однако довести преступный умысел до конца помешала бдительность водителей и оперативность полицейских.