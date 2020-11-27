В Башкирии активистку оштрафовали за призыв идти на Куштау

Жительница Альшеевского района Диляра Ахуньянова предстала перед судом за призыв людей идти на Куштау. Женщину оштрафовали на пять тысяч рублей. Однако с решением суда Ахуньянова не согласна и намерена оспаривать его в вышестоящих инстанциях.
В августе 2020 года она опубликовала в социальных сетях фотографию в поддержку защитников шихана Куштау. Полиция завела на нее дело по статье 20.2 КоАП РФ. «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
Как рассказала СМИ сама Диляра Ахуньянова, на фото она стоит с плакатом «Раевка за сохранение шиханов» сама она давно выступает за сохранение памятников природы. Решение суда он намерена обжаловать.
За последние месяцы время суды вынесли несколько решений агитаторам и активным участникам протестов в социальных сетях и оффлайне. Им выписывают штрафы пяти до трехсот тысяч за участие в несанкционированных акциях, а в некоторых случаях – арест до 15 суток. По обвинениям в экстремизме заключены под стражу ряд активистов экстремистских организаций, также идут задержания по статьям об организации беспорядков и применение насилия в отношении представителей правопорядка.