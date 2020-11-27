В Башкирии активистку оштрафовали за призыв идти на Куштау

За последние месяцы время суды вынесли несколько решений агитаторам и активным участникам протестов в социальных сетях и оффлайне. Им выписывают штрафы пяти до трехсот тысяч за участие в несанкционированных акциях, а в некоторых случаях – арест до 15 суток. По обвинениям в экстремизме заключены под стражу ряд активистов экстремистских организаций, также идут задержания по статьям об организации беспорядков и применение насилия в отношении представителей правопорядка.