В России выявили 27 тысяч новых зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекций в России озвучил новые данные по заболевшим. Информация предоставлена на портале стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в стране выявили ещё 27 543 человека с COVID-19. Это абсолютный суточный рекорд за всё время пандемии. Общее количество заболевших достигло 2 215 533 человек. Одновременно болеют 464 801 пациентов.