Радий Хабиров рассказал, как будут развивать потенциал уфимской набережной

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился с жителями Уфы и республики своими мыслями о столичной набережной. По его словам, сейчас он разделяет мнение многих о том, что сейчас она выглядит, как «бетонные джунгли». Однако, по признанию руководителя республики, он верит в то, что у набережной большой потенциал, который в скором времени будут развивать. 

«Бетонные джунгли» - так иногда называют набережную реки Белой в Уфе. И я даже согласен с жителями: для того, как она выглядит сейчас, другое определение подобрать сложно. Но у набережной есть огромный потенциал. Благодаря особенностям местности она по праву может стать лучшей в России. И наша задача сейчас - вдохнуть в нее жизнь, наполнить ее смыслами, чтобы она стала местом притяжения жителей и гостей Уфы. Только представьте: при въезде в город вас будет встречать грандиозная набережная, лицо столицы, наполненная жизнью, счастливыми людьми.

Радий Хабиров, глава Башкирии

По словам главфы региона, специальная рабочая группа во главе с Ринатом Башировым, заместителем руководителя моей администрации, Александром Антоновым, президентом группы компаний «Dasko», Ольгой Сарапуловой, его советником, рассмотрели предложения представителей общественности и лидеров мнений и разработали концепцию развития набережной.

Презентацию пока подготовили с использованием мировых аналогов, в дальнейшем будут прорабатывать проектные решения. Планы у коллег амбициозные, но вполне реальные. Предлагают сделать открытый бассейн, пляжную зону, яхт-клуб, кафе, большие детские и спортивные площадки, увеличить пешеходную зону. В предложениях - построить канатную дорогу и необычную смотровую площадку. Важно предусмотреть также комфортные парковочные места и доступность общественного транспорта.

Радий Хабиров, глава Башкирии

Хабиров отметил, что все эти идеи могут быть приняты только после широкого обсуждения, к которому он и пригласил всех жителей Уфы.

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