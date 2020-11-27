Радий Хабиров рассказал, как будут развивать потенциал уфимской набережной

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился с жителями Уфы и республики своими мыслями о столичной набережной. По его словам, сейчас он разделяет мнение многих о том, что сейчас она выглядит, как «бетонные джунгли». Однако, по признанию руководителя республики, он верит в то, что у набережной большой потенциал, который в скором времени будут развивать.
По словам главфы региона, специальная рабочая группа во главе с Ринатом Башировым, заместителем руководителя моей администрации, Александром Антоновым, президентом группы компаний «Dasko», Ольгой Сарапуловой, его советником, рассмотрели предложения представителей общественности и лидеров мнений и разработали концепцию развития набережной.
Хабиров отметил, что все эти идеи могут быть приняты только после широкого обсуждения, к которому он и пригласил всех жителей Уфы.
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