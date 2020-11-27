Радий Хабиров рассказал, как будут развивать потенциал уфимской набережной

«Бетонные джунгли» - так иногда называют набережную реки Белой в Уфе. И я даже согласен с жителями: для того, как она выглядит сейчас, другое определение подобрать сложно. Но у набережной есть огромный потенциал. Благодаря особенностям местности она по праву может стать лучшей в России. И наша задача сейчас - вдохнуть в нее жизнь, наполнить ее смыслами, чтобы она стала местом притяжения жителей и гостей Уфы. Только представьте: при въезде в город вас будет встречать грандиозная набережная, лицо столицы, наполненная жизнью, счастливыми людьми.

Радий Хабиров, глава Башкирии