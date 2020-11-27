В Уфе 25-летний парень ограбил мечеть

В полицию Уфы обратился служитель мечети. Он заявил, что из храма пропал ящик спожертвованиями от прихожан. Сотрудники правоохранительных органов начали поиск грабителя.

Предполагаемым злоумышленником оказался 25-летний безработный уфимец. Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, мужчина нередко приходил в мечеть. Именно там его и задержала полиция.

В один из походов в храм парень просто забрал себе все пожертвования, что нашёл в ящике. Деньги он успел потратить. Было возбуждено уголовное дело.