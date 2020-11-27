К блогеру-инвалиду из Уфы приехали спецслужбы

Сотрудники Федеральной службы охраны пришли сегодня домой к популярному уфимскому блогеру Рустаму Набиеву. Но, как он сам поспешил заверить своих подписчиков, волноваться не стоит. Повод для визита спецслужб важный, но в рамках закона.
Оказалось, что блогер готовиться к предстоящей «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. По словам Набиева, чтобы все прошло хорошо, с ним будут работать сотрудники ФСО.
Ранее мы сообщали о том, что у блогера обнаружен коронавирус. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и, по его словам, полностью выздоровел.
Справка
Рустам Набиев - бывший десантник. Пять лет назад 12 июля 2015 года после обрушения казармы в Омске мужчина лишился ног. Сегодня Рустам Набиев - успешный блогер. У него есть любимая и любящая супруга Индира, две дочери София и Амина.