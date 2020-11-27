В Уфе ищут 13-летнего Егора Давыдова

В Уфе ведутся поиски 13-летнего Егора Давыдова. Подросток пропал ещё 23 ноября. Поисками ребёнка занимаются волонтёры отряда «Лиза Алерт Башкорстотан».
В злополучный день Егор ушёл из дома. Его местоположение до сих пор неизвестно.
Приметы: рост примерно 165 см, телосложение худощавое, волосы длинные русые. Был одет: белая куртка, черное трико с белой полоской и логотипом «Пума», белые кроссовки и темно-фиолетовая шапка.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о том, где находится Егор, просят сообщить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт Башкортостан.