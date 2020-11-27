В Башкирии продлили дистанционное обучение в школах, но не во всех

В Башкирии было принято решение продлить дистанционное обучение в школах до 6 декабря, сообщает оперативный штаб республики. Однако некоторые районные образовательные учреждения вернутся к прежнему формату. Власти Башкирии рассказали, отчего это будет зависеть.
В ряде муниципалитетов республики, где зарегистрировано маленькое число заражений коронавирусом, в школу пойдут все дети. В этот список вошли 23 района:
Другие районы, где эпидобстановка менее благоприятная, будут обучаться по прежней форме: очно - 1-5, 11 классы, остальное - дистанционно.