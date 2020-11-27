В Башкирии продлили дистанционное обучение в школах, но не во всех

В Башкирии было принято решение продлить дистанционное обучение в школах до 6 декабря, сообщает оперативный штаб республики. Однако некоторые районные образовательные учреждения вернутся к прежнему формату. Власти Башкирии рассказали, отчего это будет зависеть. 

В ряде муниципалитетов республики, где зарегистрировано маленькое число заражений коронавирусом, в школу пойдут все дети. В этот список вошли 23 района:

Абзелиловский, Архангельский, Баймакский, Белокатайский, Белорецкий, Благоварский, Буздякский, Бурзянский, Гафурийский, Дуванский, Зилаирский, Иглинский, Караидельский, Кармаскалинский, Кигинский, Мечетлинский, Нуримановский, Салаватский, Учалинский, Хайбулинский и Чекмагушевский районы, а также Сибай и Межгорье.

оперативный штаб по борьбе с коронавирусом  в Башкирии

Другие районы, где эпидобстановка менее благоприятная, будут обучаться по прежней форме: очно - 1-5, 11 классы, остальное - дистанционно. 

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