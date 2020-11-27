В Башкирии продлили дистанционное обучение в школах, но не во всех

В Башкирии было принято решение продлить дистанционное обучение в школах до 6 декабря, сообщает оперативный штаб республики. Однако некоторые районные образовательные учреждения вернутся к прежнему формату. Власти Башкирии рассказали, отчего это будет зависеть.