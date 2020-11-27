В Башкирии при загадочных обстоятельствах пропали две девочки-подростка

В Башкирии пропали две 15-летние девочки из села Охлебинино Иглинского района. Волонтеры и сотрудники полиции разыскивают Гайфуллину Анилю и Горбунову Кристину.
Известно, что девочки пропали в ночь с 26 на 27 ноября. Близкие забили тревогу, когда подростки перестали выходить на связь.
Известно, что Аниля сбегает из дома не в первый раз. Весной, 11 апреля, она уже была объявлена в розыск. Тогда ее удалось найти в течение недели.
Приметы Анили:
Светлые волосы под карэ, рост около 155-162 см., губы чуть пухлые, нос большой, глаза карие, брови черные.
Особая примета:
Тату на шее.
Одета:
В черную длинную куртку, черные легинцы, ботинки на шнурках.
Приметы Кристины:
Рост около 153-158 см., глаза большие карие, нос большой, губы тонкие, уши прилегающие к голове, брови тонкие темные, волосы черные, возможно собраны в хвост.
Была одета:
В черную куртку с пайетками на карманах, розового цвета; брюки черные в жёлтую полоску, яркие.
Просим всех, кто обладает какой-либо информацией об их местонахождении обратиться по контактам:
Полиция: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных), дежурный номер РОО "Поиск Детей - Уфа" 8-927-969-89-19.