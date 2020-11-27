В Башкирии при загадочных обстоятельствах пропали две девочки-подростка

В Башкирии пропали две 15-летние девочки из села Охлебинино Иглинского района. Волонтеры и сотрудники полиции разыскивают Гайфуллину Анилю и Г орбунову Кристину .

Известно, что девочки пропали в ночь с 26 на 27 ноября. Близкие забили тревогу, когда подростки перестали выходить на связь.

Известно, что Аниля сбегает из дома не в первый раз. Весной, 11 апреля, она уже была объявлена в розыск. Тогда ее удалось найти в течение недели.