Препарат «Спинраза» включен в список жизненно важных лекарств

Лекарство необходимо при спинальной мышечной атрофии. Вводить его нужно на протяжении всей жизни. При СМА постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок перестает двигаться и даже дышать. Родители страдающих этим заболеванием детей, зачастую не могут собрать необходимую сумму и малыш погибает.

Стоимость препарата «Спинраза» составляет 125 тысяч долларов или 9 млн рублей за одну дозу. Включение же его в список жизненно важных поможет снизить цену на 35 % и дать шанс на выздоровление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в РФ Анну Кузнецову.