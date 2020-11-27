«Я резать вас пришёл»: житель Башкирии устроил кровавую резню в общежитии

Жителя села Акъяр обвинили в покушении на убийство. Ночью мужчина устроил кровавую резню в общежитии. Суд вынес подозреваемому обвинительный приговор.

Как сообщает Зилаирский межрайонный суд, мужчина в компании друзей проводил время за распитием алкоголя. В какой-то момент между ним и ещё несколькими товарищами вспыхнул конфликт. В разгар ссоры подозреваемый вышел из комнаты, а после вернулся с ножом, спокойно сел на кровать и сообщил, что «пришёл вас резать».