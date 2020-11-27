В Уфе управляющая компания заявила о "рейдерском захвате" многоэтажки конкурентами

В Уфе управляющие компании не могут поделить дом, а страдают его жители. Они отказались от услуг одной компании и выбрали другую. Но прежняя не спешит сдавать свои позиции. Там заявили, что стали жертвами рейдерского захвата и подали повторную заявку на право управлять домом.
Этому дому без малого 6 лет, и это, пожалуй, единственная причина, по которой он в таком хорошем состоянии, уверены жильцы. Ведь, по их словам, за все время управляющая компания здесь мало что сделала.
У Ирины Минигуловой вопросы накопились к состоянию детской площадки.
В сентябре этого года управляющую компанию «Теплый дом» заменили на другую – УК» Столица». Сделано это было на общем собрании. 1 ноября коммунальщики официально заступили на службу, однако в полной мере обслуживать дом не могут. Ведь из прежней организации им не предоставили ни документов, ни даже ключей от подвальных помещений.
Мы попытались получить комментарий о ситуации у «Теплого дома». Однако офис оказался закрыт, якобы была обработка помещений. В телефонном разговоре директор управляющей компании поведал нам свою историю. Мол, они стали жертвами рейдерского захвата, но сдавать позиции так просто не намерены. Руководство организовало повторное собрание жильцов, на котором люди вновь выбрали их в качестве своей обслуживающей организации. В Госкомитете по жилищному надзору подтвердили, что заявка действительно находится на рассмотрении.
Очевидно, что в случае принятия любого решения какая-нибудь из сторон все равно останется недовольной. И это еще вопрос: спасет ли ситуацию проведение повторного, третьего собрания жильцов? По всей видимости, работа должна появиться у правоохранительных органов, чтобы ответить на главный вопрос: как одни и те же люди каждый раз могли голосовать за разные управляющие компании?