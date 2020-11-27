В Уфе управляющая компания заявила о "рейдерском захвате" многоэтажки конкурентами

В Уфе управляющие компании не могут поделить дом, а страдают его жители. Они отказались от услуг одной компании и выбрали другую. Но прежняя не спешит сдавать свои позиции. Там заявили, что стали жертвами рейдерского захвата и подали повторную заявку на право управлять домом.

Этому дому без малого 6 лет, и это, пожалуй, единственная причина, по которой он в таком хорошем состоянии, уверены жильцы. Ведь, по их словам, за все время управляющая компания здесь мало что сделала.

Был пожар в ноябре 19-го. Управляющая компания не убрала последствия, никак не реагируют. Просто идут отписки, что пожар был у вас, ремонтируйте сами. Марат Сафиуллин, житель дома №27 по ул. Мушникова

У Ирины Минигуловой вопросы накопились к состоянию детской площадки.

Все качели сломаны, они падают, могут вообще задавить ребенка. Карусель не крутится. Мы за содержание в месяц оплачиваем где-то 800 тысяч в «Теплый дом», но не получаем ничего обратно. Зачем нам такая управляющая компания? Ирина Минигулова, член совета дома №27 по ул. Мушникова

В сентябре этого года управляющую компанию «Теплый дом» заменили на другую – УК» Столица». Сделано это было на общем собрании. 1 ноября коммунальщики официально заступили на службу, однако в полной мере обслуживать дом не могут. Ведь из прежней организации им не предоставили ни документов, ни даже ключей от подвальных помещений.

При возникновении аварийных ситуаций не дают нашим сотрудникам предотвратить или минимизировать ущерб, который возможен. Артур Сафиуллин, юрист управляющей компании «Столица»

Мы попытались получить комментарий о ситуации у «Теплого дома». Однако офис оказался закрыт, якобы была обработка помещений. В телефонном разговоре директор управляющей компании поведал нам свою историю. Мол, они стали жертвами рейдерского захвата, но сдавать позиции так просто не намерены. Руководство организовало повторное собрание жильцов, на котором люди вновь выбрали их в качестве своей обслуживающей организации. В Госкомитете по жилищному надзору подтвердили, что заявка действительно находится на рассмотрении.

Воспользовавшись приказом Минстроя УК «Теплый дом» повторно обратился с заявлением с приложением протокола общего собрания о внесении изменений в реестр. В наст время данное заявление находится на рассмотрении. Руслан Десяткин, начальник отдела Госкомитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору