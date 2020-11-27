Ковид-пациентов Стерлитамака помогает лечить врачебный десант из Уфы

Больных коронавирусом в Стерлитамаке приезжают лечить профессора из Уфы. Врачи трудятся посменно. Живут на месте – в общежитии и в самой больнице. Зачастую необходимы именно узкие специалисты.

Кровь насыщают кислородом на скорости 20 литров в минуту. Терапию, как правило, проходят пациенты, лёжа на животе. Это необходимо, чтобы разгрузить задние сегменты лёгких и нагрузить передние, которые обычно меньше страдают от отёка. Методика повсеместная. Спасать людей стерлитамакским врачам помогают уфимские специалисты и ординаторы.

COVID-19, как правило, осложняется заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нервной системы, сахарным диабетом, поэтому здесь мы оказываем непосредственно практическую помощь. Артур Галимов, доцент кафедры хирургических болезней и новых технологий БГМУ

Инфекция довольно новая, неизвестная, профессора помогают нам разбираться с тяжелыми больными, осложнениями. Это неоценимый труд, и они здесь каждый день в «кранной зоне». Ришат Абдуллин, заместитель главного врача больницы №2 г. Стерлитамака

Командированные врачи неделями не видят свои семьи. Не всегда на выходных удаётся приехать из Стерлитамака домой, в Уфу.

Ещё недавно в этих коридорах размещалось глазное отделение. В начале года начался ремонт. После – пандемия. В этом корпусе разместили ковид-госпиталь. Работы по благоустройству из-за этого прекратили. Теперь здесь помимо штаба находится общежитие, в котором живут врачи и ординаторы.

Всё, что было в ковид-госпитале, остаётся в ковид-госпитале. Поэтому, например, все сведения о пациентах заносятся в электронную базу. Бумажных документов быть не должно.