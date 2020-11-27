Ковид-пациентов Стерлитамака помогает лечить врачебный десант из Уфы

Больных коронавирусом в Стерлитамаке приезжают лечить профессора из Уфы. Врачи трудятся посменно. Живут на месте – в общежитии и в самой больнице. Зачастую необходимы именно узкие специалисты.
Кровь насыщают кислородом на скорости 20 литров в минуту. Терапию, как правило, проходят пациенты, лёжа на животе. Это необходимо, чтобы разгрузить задние сегменты лёгких и нагрузить передние, которые обычно меньше страдают от отёка. Методика повсеместная. Спасать людей стерлитамакским врачам помогают уфимские специалисты и ординаторы.
Командированные врачи неделями не видят свои семьи. Не всегда на выходных удаётся приехать из Стерлитамака домой, в Уфу.
Ещё недавно в этих коридорах размещалось глазное отделение. В начале года начался ремонт. После – пандемия. В этом корпусе разместили ковид-госпиталь. Работы по благоустройству из-за этого прекратили. Теперь здесь помимо штаба находится общежитие, в котором живут врачи и ординаторы.
Всё, что было в ковид-госпитале, остаётся в ковид-госпитале. Поэтому, например, все сведения о пациентах заносятся в электронную базу. Бумажных документов быть не должно.
Сегодня на базе 2-й больницы в Стерлитамаке 310 коек для пациентов. Также развёрнуто реанимационное отделение на 20 коек. Медики постоянно на связи. В таких условиях по отделениям лишний раз не передвигаются – общаются по радиосвязи, настроенной на вторую волну.