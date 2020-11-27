В Башкирии запустили онлайн-практикум для волонтеров

В республике запустили онлайн-практикум «Волонтеры Башкортостана собирают друзей». Организаторы – Министерство молодежной политики и спорта и Ресурсный центр добровольчества. В дистанционном режиме федеральные и региональные эксперты делятся своими знаниями и опытом.

Есть также образовательные блоки. Сейчас волонтеры на передовой, доставляют продукты и лекарства наиболее уязвимым категориям жителей. Поэтому главная идея практикума – поддержать добровольцев.