В Башкирии запустили онлайн-практикум для волонтеров

В республике запустили онлайн-практикум «Волонтеры Башкортостана собирают друзей». Организаторы – Министерство молодежной политики и спорта и Ресурсный центр добровольчества. В дистанционном режиме федеральные и региональные эксперты делятся своими знаниями и опытом.
Есть также образовательные блоки. Сейчас волонтеры на передовой, доставляют продукты и лекарства наиболее уязвимым категориям жителей. Поэтому главная идея практикума – поддержать добровольцев.
Добавим, что в республике учредили награду для волонтёров. Соответствующий указ подписал Глава Башкортостана. Почётным знаком могут награждать не только жителей республики, но и представителей других регионов России и иностранных государств за развитие добровольческой деятельности.