В Уфе ушел из жизни известный журналист Сергей Спатар

В Уфе на 60-м году жизни не стало известного журналиста, организатора пресс-служб правоохранительных органов республики Сергея Спатара. При его непосредственном участии произошло становление первого в истории МВД республики отдела взаимодействия со СМИ.
Вместе с коллегами он создал газету «Версия», на базе которой впоследствии появилось информационное агентство «Башинформ». В разные годы Сергей Спатар возглавлял пресс-службы регионального управления налоговой полиции, наркоконтроля республики, службы судебных приставов и Башкортостанской пригородной пассажирской компании.
Редакция телеканала БСТ и сайта Bash.news выражает соболезнования родным и близким Сергея Спатара.